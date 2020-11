Oggi raccontiamo un bel gesto da parte della nuova amministrazione comunale di Maracalagonis

che autotassandosi ha donato un cuscino di fiori in memoria di tutti i maresi scomparsi.

“Abbiamo deciso di pensare a tutti i maresi, specialmente a quelli che per via della pandemia non riceveranno alcuna visita dai propri familiari”, spiega la nuova sindaca Francesca Fadda, “un pensiero per i nostri defunti, cittadini di ieri che era giusto ricordare con questo gesto, dei fiori per la memoria della nostra comunità” (w.z)

L'articolo Maracalagonis, il bel gesto: il Comune regala un cuscino alle famiglie in memoria dei defunti proviene da Casteddu On line.