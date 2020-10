Coronavirus, Conte accelera: lunedì si ipotizza un nuovo Dpcm con ulteriori restrizioni

Nuova stretta nelle misure anti-virus: previste zone rosse con chiusure di bar, ristoranti e negozi

ROMA. Il governo accelera la nuova stretta delle misure anti-virus e prepara per lunedì sera un nuovo Dpcm, dopo che Conte avrà riferito in Parlamento. L'obiettivo sarebbero zone rosse - con chiusure bar, ristoranti e negozi - nelle città dove l'indice Rt è più alto. Anche la scuola in presenza è in bilico, malgrado l'opposizione della ministra Azzolina. È l'esito di un vertice di 5 ore a Palazzo Chigi con Conte, ministri, capidelegazione di maggioranza e membri del Cts, poi convocato d'urgenza. Domani nuove riunioni dei tecnici, dei ministri Boccia e Speranza con le Regioni e, alla fine, di nuovo della maggioranza.

Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della Salute. L'incremento delle vittime è di 297 in 24 ore, il massimo registrato nella seconda ondata della pandemia. Record per la fase due anche il rapporto casi-tamponi che sale al 14,7% e per i tamponi, che sono stati 215.886 più di ieri. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 97, portando il totale a 1.843.