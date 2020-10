Coronavirus in Italia, nuovo record di contagi: sono 31758 oggi con 297 morti, spettro lockdown

Coronavirus in Italia, nuovo record di contagi: sono 31758 oggi son 297 morti, spettro lockdown. Per il quinto giorno consecutivo in Italia record assoluto di contagi e ci sono quasi 300 morti, di cui 13 in Sardegna. In crescita le terapie intensive: +97. Nuovi ricoveri a +972. I casi sono 31.758, mentre sono 297 i morti. Record dei tamponi: 215.886. Contagi in aumento in Campania (3.669), in Piemonte (2.887), nel Lazio (2.289) e in Emilia-Romagna (2.046). In calo in Veneto, Toscana e Marche. Il nostro giornale partner Quotidiano.net spiega così nei dettagli: “l nuovo bollettino del Ministero della Salute, che fotografa l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, segna un ulteriore incremento delle terapie intensive e dei nuovi casi. Vista la situazione, sul Paese aleggia lo spettro di un nuovo lockdown generalizzato. Anche se Conte e i suoi, al momento, sembrano orientati a imporre ulteriori restrizioni più localmente che sul piano nazionale. La conferma arriva oggi dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che non esclude “la necessità di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori” a seconda dell‘indice Rt . Nel mirino le grandi metropoli come Milano e, a seguire, anche Napoli, Roma e Torino”.

Sardegna, sabato nerissimo: il Covid avanza ancora, oggi 325 nuovi contagi e tredici morti. Un bilancio davvero nero in questo sabato in Sardegna. Sono 9.431 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 325 nuovi casi, 220 rilevati attraverso attività di screening e 105 da sospetto diagnostico. Si registrano 13 vittime (sono 227 in tutto).

In totale sono stati eseguiti 267.615 tamponi con un incremento di 3.323 test. Sono invece 349 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (26 in più rispetto al dato di ieri), mentre è di 39 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.667. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.099 (+68) pazienti guariti, più altri 50 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 9.431 casi positivi complessivamente accertati, 1.885 (+89) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.509 (+43) nel Sud Sardegna, 846 (+70) a Oristano, 1.211 (+3) a Nuoro, 3.980 (+120) a Sassari.

