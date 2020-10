Fiamme nella notte a Quartu: a fuoco un Fiat Daily

Il rogo ha interessato oltre al mezzo anche dei sacchi di rifiuti

QUARTU. Fiamme nella notte in via Verdi e momenti di apprensione fra gli abitanti di un tratto della via. Intorno alle 4 è andato a fuoco un Fiat Daily cassonato carico di attrezzature edili. I vigili del fuoco intervenuti tempestivamente hanno delimitato l'area e provveduto a spegnere il rogo che ha coinvolto l'automezzo, sacchi dei rifiuti, mastelli nel marciapiede e materiali posti nei balconi dell'abitazione sovrastante.

Le fiamme hanno danneggiato la facciata portocini e finestre di una palazzina. In supporto alla squadra è intervenuta anche un'autobotte con due operatori ed è stata evitata la propagazione del rogo agli appartamenti della palazzina e ad altre autovetture in sosta nelle vicinanze. In via precauzionale sono stati fatti evacuare momentaneamente alcuni inquilini. Nessuna persona ha riportato danni.

Al termine delle operazioni di spegnimento, di bonifica dei focolai residui e di messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno avviato delle verifiche su parti delle strutture adiacenti e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.(luciano onnis)