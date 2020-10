Cagliari, studentessa investita sulle strisce: è molto grave

Una quattordicenne vittima dell'incidente avvenuto a Mulinu Becciu: è stata ricoverata al Brotzu

CAGLIARI. Investita sulle strisce pedonali nel tardo pomeriggio di oggi 30 ottobre, una studentessa cagliaritana di 14 anni è stata ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale Brotzu. L'incidente è avvenuto in via Piero della Francesca, nel quartiere Mulinu Becciu non troppo distante dal centro commerciale I Mulini.

La ragazzina stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è stata travolta da un’auto Fiat guidata da 76enne di Cagliari e diretta verso via Peretti. Il conducente si è fermato subito per soccorrerla. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazzina nel vicino ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gli accertamenti di legge.(luciano onnis)