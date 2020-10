Sassari, bambina di 9 anni trattata come un'untrice in classe: era stata in crociera con la famiglia

La piccola non è positiva ma 18 compagni non vengono mandati a scuola dai genitori

SASSARI. Una bambina di 9 anni sola in classe, l'unico compagnetto a 4 metri di distanza, e intorno una distesa desolata di banchi vuoti. Siamo in una scuola elementare dell’hinterlad sassarese. Diciotto alunni non hanno risposto all’appello, e le hanno lasciato la spiacevole sensazione di essere emarginata, come si fa con gli untori. Il suo problema era questo: era appena tornata da una crociera e tanto è bastato per bollarla come un pony express del virus, da consegnare in classe l’indomani. La chat delle mamme è entrata subito in fibrillazione, dieci post al minuto, e il risultato è stato una diserzione di massa.

