Sedici nuovi positivi a Carbonia, la sindaca: “Tracciamenti complicati, scaricate l’app Immuni”

Sono sedici i nuovi casi Covid registrati a Carbonia in cinque giorni, dal 22 al 27 ottobre. A comunicarlo è la sindaca Paola Massidda: “I casi comunicati dall’Ats oggi sono stati riscontrati in un arco temporale che parte dal 22 al 27 ottobre, tempistica che già denuncia uno stato di sovraccarico di lavoro dei servizi sanitari tenuti al rilevamento e comunicazione dei dati. Ecco perché oggi vi raccomando, oltre alle solite precauzioni di attenzione alle regole che ci preservano dal contagio, anche quella di mantenere la calma se le risposte alle vostre telefonate o messaggi non sono tempestive”.

“Il sistema dei tracciamenti dei contatti dei positivi sta diventando sempre più complicato per l’aumento esponenziale dei casi da tenere sotto controllo”, dice la sindaca, “ecco perché è consigliabile aiutare questo tracciamento con l’app Immuni la cui funzionalità dipende da quanti decidono di utilizzarla. Questa volta non ho notizie più specifiche di questi casi dei quali non so se si tratti di asintomatici o meno. Spero che tutti stiano bene e che si tratti solo di aspettare che passi il periodo di quarantena. A tutti va il mio augurio di uscirne al più presto”.

