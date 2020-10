India: cercatore trova diamante da 7,2 carati

La gemma viene da un piccolo lotto affittato in Madhya Pradesh

L'area di Panna, nella regione remota del Bundelkhand, è famosa per la qualità dei diamanti che si estraggono dalle sue miniere; negli ultimi anni, alla più grande e antica miniera gestita dallo Stato centrale, si sono affiancate altre attività estrattive di dimensioni ridotte, gestite da privati, che, come Balbir Singh, affittano piccoli lotti alla ricerca di fortuna.

Dopo che le caratteristiche e il valore della gemma saranno stati decisi dalle autorità competenti, il diamante sarà battuto all'asta. L'agenzia di stampa Pti scrive che Balbir, accompagnato da Laadwati, la giovane moglie felicissima per l'accaduto, ha dichiarato ai giornalisti di essere ancora incredulo: "Dopo la vendita, riceverò il prezzo ottenuto, meno il 12,5 per cento delle royalties che, per legge, vanno allo Stato: la nostra vita cambierà per sempre".

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a