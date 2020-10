Coronavirus, nuovo preoccupante record in Italia: 26831 positivi e 217 morti in più

Sono 26831 i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Duecentodiciassette i morti e 115 persone in più ricoverate in terapia intensiva. 983 italiani in più ricoverati con sintomi non gravi negli ospedali, e sono 201452 i tamponi eseguiti. Questi i dati ufficiali forniti nell’ultimo bollettino, che segna quindi un incremento delle terapie intensive e, anche, del numero dei nuovi positivi. In Sardegna, tra ieri e oggi, si contano in particolare 282 nuovi casi e due decessi. Trecentoventidue i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (+24 rispetto a ieri) e trentanove persone in terapia intensiva (due nuovi casi in più). 5205 sardi in isolamento, 3460 i tamponi fatti.

