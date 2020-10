Un Comune dona 'kit bebè' ai 2020 e 'Il Piccolo principe'

A Rotonda, nel Potentino, con un voucher da cento euro

Rotonda cerca in questo modo "di andare in controtendenza" rispetto al calo demografico, regalando questi "kit di benvenuto": l'idea, ha spiegato l'assessore comunale alla cultura, Donatella Franzese, "è che questa iniziativa diventi prassi per il futuro. Naturalmente non è un supporto alle famiglie, ma un benvenuto da parte dell'amministrazione e della comunità". (ANSA).

(ANSA) - POTENZA, 29 OTT - Il Comune di Rotonda - piccolo centro lucano in provincia di Potenza, con circa 3.400 abitanti - ha ideato un "kit bebè", ovvero un "omaggio" per tutti i nuovi nati dal 1 gennaio 2020, con un voucher di cento euro da spendere nei negozi del paese, il libro de "Il piccolo principe", alcuni gadget donati dai commercianti, e delle piccole calze fatte a mano da un'associazione del posto.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a