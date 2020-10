I controlli della specie si inseriscono nell’attività operata dal Corpo nel settore del contrasto alla criminalità economico finanziaria, comparto nel quale il monitoraggio dei flussi finanziari è il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza.

Cagliari, Finanza in azione per l’anti riciclaggio: sanzionato un negozio Compro Oro. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno recentemente concluso un’attività ispettiva in materia di antiriciclaggio, nei confronti di un compro oro operante nel capoluogo.

