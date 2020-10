Cagliari, il Covid non ferma Halloween: “Ma solo dolcetti, niente scherzetti”

Il Coronavirus? Non ferma Halloween, almeno a Cagliari. In via Manno e in alcune viuzze del rione Marina, per la precisione. Il 31 ottobre, dalle sedici alle diciannove, infatti, “i bambini si potranno divertire con dei personaggi, che gireranno a piedi nel pieno rispetto delle norme, vestiti e truccati a tema Halloween”. Ad organizzare il tutto è il consorzio dei negozianti “Strada Facendo”. Il neo presidente, Stefano Rolla, spiega che “le adesioni sono arrivate, contiamo una trentina di colleghi, solo nella via Manno, che hanno versato dieci euro a testa. I figuranti, o cinque o otto, saranno vestiti da zombie. Se ci saranno assembramenti saranno subito portati via dalla loro stessa associazione”. Già, perchè il tema della sicurezza, in piena pandemia, è importante. E, infatti, il motto della serata è “dolcetto o dolcetto?”. Niente scherzetto, insomma.

“I bambini non devono entrare nei negozi e, per chi ha più di sei anni, è obbligatoria la mascherina. Non ci sono rischi diversi da un normale Halloween”, osserva Rolla. “Dobbiamo continuare a vivere, seguendo le regole. I genitori dovranno controllare i bambini, facendogli rispettare le regole legate al distanziamento e alla sicurezza”. Nel comunicato, poi, si legge anche che è richiesto “non fare scherzi all’interno delle attività per evitare agli esercenti di dover effettuare pulizie che potrebbero portare a rischi sanitari”. Paolo Angius, portavoce dell’associazione, aggiunge che “in via Garibaldi, a differenza di via Manno, non abbiamo ricevuto adesioni. Noi ci occuperemo dell’animazione in strada, ma i bimbi non dovranno entrare nei negozi per fargli scherzetti. I figuranti, rispettando le distanze di sicurezza, faranno divertire lo stesso chi vorrà partecipare”.

