Motocross, Alessandro Fadda di Cagliari campione italiano di enduro su moto d’epoca

Il pilota sardo, 55enne, già 2 volte campione italiano Motorally e pluricampione sardo di enduro, con una gara d’attesa motivata da un leggero vantaggio conquistato nelle prove precedenti, è riuscito a scrivere il suo nome nell’albo d’oro di una disciplina dove militano diversi campioni ed ex campioni dell’enduro italiano e mondiale. La gara come da tradizione bergamasca, è stata molto tecnica e impegnativa anche per le condizioni meteo, che hanno messo a dura prova pilota e mezzo meccanico; infatti dopo la vittoria nella giornata di sabato, la domenica il pilota cagliaritano, si è accontentato del secondo posto, posizione che gli garantiva comunque il titolo, per risparmiare il mezzo meccanico.

Motocross, un cagliaritano è il campione italiano di enduro epoca. Nelle 2 ultima prove disputate sabato e domenica a Rogno, in provincia di Bergamo, la patria dell’enduro, il cagliaritano Alessandro Fadda, del Motoclub Solanas Vintage, è riuscito con una gara perfetta ad aggiudicarsi il prestigioso titolo nella classe 125 (denominata D3) in sella a una Puch Frigerio 125 restaurata a puntino e preparata dalla ADR Motors del sassarese Nello Dettori nel motore e dalla FA-Tech nelle sospensioni.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a