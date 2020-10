Samassi, 3 positivi al Covid. La bella notizia: negativo un bambino

Samassi, 3 nuovi positivi in paese ma anche una buona notizia per un piccolo cittadino: oggi è stato comunicato ai genitori che l’esito del tampone effettuato al termine del periodo d’isolamento ha dato esito negativo, sta bene “e ben felici sottraiamo il suo nominativo dall’elenco dei soggetti positivi al COVID-19” comunica il sindaco Enrico Pusceddu.Purtroppo però sono giunti anche gli esiti di 3 tamponi effettuati diversi giorni fa ad altri cittadini samassesi e in questo caso i referti hanno diagnosticato loro la positività al virus.Pertanto, allo stato attuale, esclusi i guariti, a Samassi si contano ancora 28 persone in isolamento in quanto positive al COVID-19.“Restiamo ancora in attesa dei referti di altri tamponi effettuati la scorsa settimana.Manteniamo la calma – sottolinea Pusceddu – e muoviamoci con la massima cautela nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza”.

