Abbandono di rifiuti nelle campagne di Selargius, i barracelli individuano i responsabili

Trovati indizi che fanno risalire la responsabilità oggettive su due società operanti nel Cagliaritano

SELARGIUS. Abbandono di rifiuti speciali nelle campagne selargine, i barracelli incastrano gli Attila ambientali. Le guardie campestri di Selargius sono intervenuti su segnalazione di un privato sulla ex strada provinciale 93 dove un camioncino nelle prime ore del mattino di oggi 27 ottobre ha gettato ai bordi della strada un cospicuo quantitativo di rifiuti di vario genere. Sul posto sono stati trovati indizi che fanno risalire la responsabilità oggettive su due società operanti nel Cagliaritano. Una facente capo ad un amministratore di condomini, l’altra ad una società impegnata nel campo della sanificazione e disinfezione. Successivamente sul posto è intervenuta la Polizia locale di Selargius, che ha provveduto assieme ai barracelli a repertare gli indizi trovati sul posto e a procedere sulle responsabilità delle società e del trasportatore. Per i deturpatori ambientali sono in arrivo multe salatissime e una denunciabpenale.. Nell’ultimo anno i barracelli di Selargius, hanno inviato 11 segnalazioni agli organi competenti su discariche abusive e su costruzioni abusive nell’agro selargino, fornendo nel contempo nelle relazioni foto, dati catastali e nominativi dei responsabili. (luciano onnis)

Fonte: La Nuova Sardegna

