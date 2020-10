Covid: ospedale S.Martino 170 positivi tra lavoratori

Fials, intensificare controlli e salvaguardare personale

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Al Policlinico San Martino sono stati registrati 170 nuovi casi di positività tra i lavoratori dell'ospedale. Un dato, denuncia la Fials "quasi doppio rispetto al picco registrato nell'ultima settimana di marzo e nella prima aprile (100 positivi). Un incremento del 70%: questo significa che in Asl 3 è probabile che i nuovi positivi tra il personale sanitario nel mese di ottobre superino le cento unità e possano crescere ulteriormente nelle prossime settimane". Secondo Mario Iannuzzi e Anna Maria Spiga della Fials si rende necessaria "una forte intensificazione dei controlli sui contatti stretti di tutti i colleghi e familiari dei lavoratori positivi" come pure "un puntuale controllo dei lavoratori in quarantena. Inoltre - prosegue la nota - bisogna estendere il tampone rapido da ripetersi ogni 7/10 giorni su tutti i lavoratori della Asl 3 e della sanità pubblica e privata, sul modello di quanto si sta sperimentando nelle scuole oltre a programmare e attivare tutte le assunzioni necessarie a garantire le sostituzioni del personale contagiato, di quello in quarantena, degli organici carenti e del prevedibile picco di assenze che la diffusione del virus può innescare". (ANSA).

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a