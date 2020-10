Attraversa la statale al buio: un'auto lo evita, un'altra lo travolge e uccide

Il tragico incidente sulla 130, la vittima è un 65enne di Siurgus Donigala

L’uomo aveva già attraversato nel buio della notte metá della quattro corsie in prossimità del semaforo, ma quando è arrivato nelle corsie in direzione Iglesias una prima auto lo ha ha evitato frenando in tempo e sterzando, ma poi un’altra macchina sulla corsia di destra lo ha travolto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi di legge.

ELMAS. Investimento mortale ieri notte 25 ottobre intorno alle 23 sulla statale 130 nell’attraversamento da via del Pino Solitario al Bricoman. Un uomo di 60 anni originario di Siurgus Donigala è stato travolto e ucciso da un’auto che non è riuscita a schivare il pedone dopo che un’altra auto lo aveva miracolosamente scansato.

