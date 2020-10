Manda su whatsapp le foto osé dell'ex fidanzata: denunciato 43enne cagliaritano

Saputo dell'ignobile gesto, la donna si è rivolta ai carabinieri

SANLURI. Della love story ormai finita erano rimaste le foto e i video di lei completamente nuda e in pose non propriamente artistiche. Di recente, quelle immagini sono finite sugli smartphone di numerose persone a cui lui le ha trasmesse su Whatsapp, mettendole praticamente in giro a macchia d’olio. Finchè la donna non ne è venuta a conoscenza e l’altro giorno è corsa dai carabinieri per raccontare quanto avvenuto e denunciare il suo ex.

Lei 28 anni di un paese del sud Sardegna, il fidanzato di allora 43enne cagliaritano. Chiaro l’intento dell’uomo: distruggere la ragazza che lo aveva mollato e darne una immagine decisamente compromettente. Quelle immagini osé ormai girano sul web e sui social e sarà difficile cancellarle. I carabinieri hanno già sequestrato il telefonino dell’uomo che verrà sottoposto a perizia, solo lui possedeva quelle immagini e da lui sono certamente partite ma, valutare a quante persone le abbia trasmesse e con quali commenti, può dare una misura della sua volontà di danneggiare la ragazza che, da parte sua, è psicologicamente distrutta dal gesto del suo ex e dai danni che ne stanno derivando. Il 43enne rischia una pesante condanna.