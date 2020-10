Droga spacciata nelle zone della movida di Cagliari: due arresti

L'operazione "Marina Express" della polizia si è conclusa dopo alcuni anni di lavoro

Nella tarda serata di ieri 21 ottobre, proseguendo l’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, gli investigatori della Seconda Sezione della Squadra Mobile hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due soggetti promotori di due distinte associazioni per delinquere. Tutti i dettagli verranno descritti dal Dirigente della Squadra Mobile, dott. Roberto Pititto, in una videoconferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10.

Particolare attenzione alle aree urbane di via Tevere, San Michele e Is Mirrionis, il cui mercato della droga spesso confluiva, attraverso precisi corrieri, nell’area della movida cittadina concentrata nel quartiere cittadino della “Marina”.

Fonte: La Nuova Sardegna

