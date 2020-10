Copie piratate dei giornali: in 9 scelgono di pagare

Mille euro a testa per la diffusione gratuita dei quotidiani sulle messaggistica telefonica. In tre decidono di affrontare il processo. L'inchiesta partita da Db Information, editore della Nuova

Una sola copia del giornale bastava per raggiungere in pochissimi istanti migliaia di lettori. Senza spendere un centesimo – e senza rispettare il lavoro dei giornalisti – gli imputati mettevano a disposizione di un bacino illimitato e indefinibile di utenti i contenuti del quotidiano. Per questo la Procura di Sassari – cui si erano rivolti gli editori della Db Information tutelati dall’avvocato Sebastiano Chironi – lo scorso dicembre ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio.

SASSARI. Alcuni hanno già pagato – e altri pagheranno a breve – mille euro a testa (più le spese processuali) per aver diffuso attraverso la messaggistica di WhatsApp e Telegram le copie in formato Pdf della Nuova Sardegna. Tre, invece, andranno a dibattimento. Ieri mattina, davanti al giudice Salvatore Marinaro, sono comparsi i dodici imputati accusati di aver violato l’articolo 171 della legge sul diritto d’autore.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a