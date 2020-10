Villasor, una luce nel buio: c’è il primo guarito dal Covid

Una buona notizia da Villasor, c’è il primo guarito dal Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Massimo Pinna: “Il nostro concittadino potrà riprendere la vita sociale e lavorativa quotidiana. L’aggiornamento è il seguente: i positivi sono 25 e i guariti, appunto, uno”,spiega il primo cittadino.

“Questi giorni scorsi son stati fatti numerosi tamponi ai nostri concittadini, sicuramente avremmo altri positivi, ma abbiamo già la certezza di tanti negativi, e siamo in attesa dell’ufficialità di altri guariti. Continuiamo a rispettare le regole, per noi stessi e per la tutela della salute pubblica”.