Marciapiede disastrato in via Balilla a Pirri, la denuncia: “Dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male per intervenire?

Cartoline da via Balilla, Pirri. Non è certo un bel vedere, ma quello che preoccupa di più per i residenti è il fatto che parte del marciapiede sia totalmente dissestato e quindi pericoloso. A nulla sono valse le numerose segnalazioni al Comune, come racconta il nostro lettore Gianluca Usai: “Un marciapiede rotto, pericoloso e brutto da vedere, oltre al fatto che, non asfaltando la nostra via da diversi anni (forse 6/7) si è creato un dislivello tra il marciapiede e la strada tale che come entriamo nei nostri posti auto con le auto raschiamo il paraurti. Circa due settimane fa, dopo l’ennesima segnalazione hanno messo dei cartelli di divieto di sosta, abbiamo pensato che finalmente avrebbero sistemato il marciapiede ma così non è stato, nessuno ha ripristinato i danni.”E ancora: “Una situazione che va avanti da troppi anni. Con le tasse che giustamente paghiamo, questi piccoli lavori di manutenzione si spera siano fatti in tempi brevi, e non aspettare che qualcuno si faccia male.”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a