Cagliari, i volontari ai no mask: “Venite a vedere i medici combattere al Ss. Trinità”

“Quando dite non c’è n’è Covid, quando non vi volete mettere quella dannata mascherina, quando e ma vogliono farci terrorismo psicologico, i numeri non sono reali, io sono giovane non me lo prendo mica e altre cavolate del genere, andate a farvi un giro al Santissima Trinità di Cagliari”, spiegano i volontari, “dove oramai sono al collasso, dove medici, infermieri e oss combattono ogni giorno stremati, dove i volontari del 118 continuano a portare pazienti che hanno bisogno di cure, facendo lunghe ore di fila perché ormai i posti letto stanno finendo, e nonostante questo continuano a dedicare il loro tempo libero nell’aiutare il prossimo. Fatevelo un giro e poi vediamo se cambiate idea”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a