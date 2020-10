Coronavirus in Italia, contagi sotto i diecimila: ma con molti meno tamponi

In calo, come ogni lunedì, casi e tamponi nelle 24 ore in Italia: sono 9.338 i nuovi positivi (ieri 11.705), ma con 98.862 tamponi eseguiti, 48mila meno di ieri. Salgono a 423,578 i casi totali dall’inizio dell’epidemia. In crescita anche il numero dei decessi: oggi sono 73 (ieri 69), per un totale di 36.616. Ancora balzo dei ricoveri, con 47 terapie intensive in più (ieri 45), arrivate a 797 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 545 in più (ieri 514), per un totale di 7.676. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Continua a leggere su Agi.it

