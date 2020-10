Franco Magi, il consulente di Solinas annuncia: “Ho il Coronavirus, il tampone accerta che sono positivo”. L’annuncio di Franco Magi, consulente del governatore Solinas e consigliere comunale a Capoterra: “Questa mattina sono stato prontamente informato che il tampone eseguito ieri ha accertato la positività al nuovo coronavirus, e per questo motivo mi sono immediatamente sottoposto ad isolamento domiciliare. Sono attualmente asintomatico, e confido di poter riprendere quanto prima la attività politica e lavorativa, che cercherò comunque di svolgere, nei limiti del possibile, da casa. Sono sempre stato prudente, ma ciò, evidentemente, non è bastato. Non sono mai appartenuto alla categoria dei c.d. “negazionisti”, ma tuttavia ritengo che il migliore approccio nella lotta a questo virus siano l’equilibrio e la razionalità. Ricostruirò immediatamente i contatti stretti avuti negli ultimi giorni, in modo di assicurare al competente servizio epidemiologico regionale la migliore risposta a questa poderosa battaglia”, le parole di Franco Magi. Tantissimi gli auguri di pronta guarigione sulla sua bacheca Fb.

