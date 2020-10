Covid: oltre 40 milioni di casi nel mondo

Nell'ultima settimana, segnalati più di 2,5 milioni di contagi

La crescita dei dati può essere spiegato in parte dal forte aumento dei tamponi effettuati in alcuni Paesi e probabilmente non include i casi meno gravi o gli asintomatici che non sono stati confermati da un test. (ANSA).

In tutto il mondo sono state registrate 40.000.234 infezioni e 1.113.896 decessi. I Paesi più colpiti sono gli Stati Uniti con 8.154.935 contagi, l'India con 7.550.273 e il Brasile 5.235.344. Solo negli ultimi sette giorni sono stati segnalati più di 2,5 milioni di casi, il numero settimanale più alto da quando il Covid-19 è emerso in Cina alla fine dello scorso anno.

Fonte: La Nuova Sardegna

