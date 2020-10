Bar e ristoranti aperti dalle 5 alle 24, ma con solo sei persone in ogni tavolo: i sindaci potranno chiudere le piazze alle 21, in caso di assembramenti. Slitta ancora la conferenza stampa di Conte ma spuntano nuove indiscrezioni sul Nuovo Dpcm: salvi i ristoranti aperti sino alle 24, la grande novità è che in caso di assembramenti i sindaci potranno chiedere le piazze affollate già dalle 21. Piccole “zone rosse” in caso di pericoli, è l’ipotesi sulla quale si discute in questi minuti. I bar potranno servire le persone dopo le 18 solamente al tavolo. Lo dice l’ultima bozza del Dpcm che viene discussa in questi minuti. Ci sono ancora posizioni da limare sulla scuola, e sulle palestre: saranno sicuramente consentiti gli allenamenti individuali. Si lavora ancora al nuovo Dpcm, il grande nodo resta la scuola e la didattica a distanza col ministro Azzolina che dovrebbe dire sì o no al doppio turno mattinale e serale alle scuole superiori. Entro la serata dovrebbe parlare il premier Conte. Lo smart working per i dipendenti statali andrà al 75 per cento, e dovrà essere incentivato anche nelle aziende private. Ciò significa che tre dipendenti statali su quattro lavoreranno da casa.

L'articolo Bar e ristoranti aperti dalle 5 alle 24, ma con solo sei persone in ogni tavolo: i sindaci potranno chiudere le piazze alle 21? proviene da Casteddu On line.