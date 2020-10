Proseguono i lavori per il rifacimento di strade e marciapiedi a Monserrato: ecco il nuovo look anti buche

Proseguono i lavori per il rifacimento di strade e marciapiedi a Monserrato: dopo le centralissime vie Del Redentore e Giulio Cesare altre tre arterie, via Sallustio, Eutropio e via Rubicone, ospiteranno nei prossimi giorni mezzi e operai. È stata inoltre risolta la problematica, segnalata da tempo dai cittadini, che riguarda il tratto di strada che unisce la via Crasso alla via Dell’argine.“Grazie ad una cessione volontaria – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Garau – su cui si è lavorato per tanto tempo, si è riusciti a collegare due strade che rappresentano un importante snodo per il traffico”.A breve dovrebbero cessare anche i disagi in via Riu Mortu: una voragine, creatasi in seguito al cedimento del lavoro appena eseguito, forse a causa del passaggio di un mezzo pesante, è già stata presa in carico e sistemata, o meglio, rattoppata in attesa che l’impresa concluda l’intervento. Sulla questione interviene anche il consigliere di minoranza Andrea Zucca: “occorre fare programmazione degli interventi nei manti stradali stilando un elenco che veda come parametri principali le vie con più alta percorribilità e il logorio della strada. In una via come la Riu Mortu entrambi i parametri sono ampiamente soddisfatti”.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a