Vietnam: frana su caserme, morti 11 soldati, 12 dispersi

Forti piogge stanno devastando il Paese da settimane

L'incidente di oggi avviene pochi giorni dopo che 13 membri di una squadra di soccorso sono morti in seguito al tentativo fallito di salvare i lavoratori intrappolati in una centrale idroelettrica travolta da una frana. (ANSA).

Forti piogge stanno devastando la regione da più di una settimana e almeno 64 persone morte in inondazioni e smottamenti, riferisce l'autorità vietnamita per la gestione dei disastri con preoccupazioni crescenti che il livello delle acque potrebbe salire ulteriormente.

Enormi sassi sono caduti sulle caserme di una stazione militare nella provincia di Quang Tri e si ritiene che 22 soldati siano stati sepolti sotto il fango denso, riferisce il sito ufficiale del governo. Al momento sono stati recuperati 10 cadaveri. "Dalle 2 del mattino, ci sono state da quattro a cinque frane che sono esplose come bombe e sembra che l'intera montagna stia per crollare", ha detto il funzionario locale Ha Ngoc Duong, riferisce il sito di notizie VnExpress.

Fonte: La Nuova Sardegna

