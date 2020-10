Cagliari, lavoratori degli appalti di pulizia sul piede di guerra: tre giorni di sciopero

I segretari ricordano inoltre che “la vertenza coinvolge seimila lavoratori che svolgono un servizio essenziale e quotidianamente garantiscono il decoro e la pulizia di centinaia di sedi e uffici pubblici e privati, è del tutto ingiustificato che non gli venga riconosciuto un trattamento economico diverso dai sette euro all’ora fissato sette anni fa, così come un miglioramento degli aspetti normativi”.

Sono seimila e aspettano da sette anni il rinnovo del contratto multiservizi: anche i lavoratori degli appalti di pulizie della Sardegna aderiscono, il 19, il 20 e il 21 ottobre, alla mobilitazione nazionale Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti organizzata per denunciare l’atteggiamento delle controparti datoriali (Fise, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Associazione generale cooperative italiane), che non riconoscono il lavoro svolto anche in questa difficile fase di emergenza sanitaria.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a