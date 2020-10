Cinque studenti e due docenti positivi a Selargius: chiuse le scuole di via Parigi e via Roma. concu. Una decisione presa dopo aver riunito il Coc (Centro operativo comunale di Protezione civile). A partire da oggi e sino al 29 ottobre, gli studenti ritenuti a rischio dall’Azienda per la tutela alla salute riceveranno comunicazione dalla dirigente scolastica che indicherà la procedura da seguire per essere sottoposti a tampone in appositi spazi messi a disposizione dal Comune. In attesa di poter effettuare l’esame si dovrà rispettare l’isolamento domiciliare. Per quanto riguarda genitori e parenti affini solo qualora l’esito del tampone dovesse risultare positivo dovranno attenersi alle indicazioni che verranno fornite dal personale dell’Azienda sanitaria, per tutti gli altri casi non sono previste particolari prescrizioni se non quelle dettate nei vari Dpcm che ancora una volta mi sento di ricordare a tutti, soprattutto davanti ai contagi in continuo aumento in tutta l’Isola. È fondamentale rispettare le distanze di sicurezza, indossare le mascherine ed evitare assembramenti, per fare in modo che il virus non continui a diffondersi. Faccio per l’ennesima volta appello al vostro buon senso, invitandovi ad attenervi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, perché il clima da caccia alle streghe non porta a nulla, tantomeno le varie chat WhatsApp nelle quali si rilanciano nomi e numeri che non trovano alcuna conferma nelle fonti ufficiali”, le dichirazioni ufficiali del sindaco di Selargius Gigi Concu.

L'articolo Cinque studenti e due docenti positivi a Selargius: chiuse le scuole di via Parigi e via Roma proviene da Casteddu On line.