Sanluri, 4 nuovi positivi al Covid-19: due sono bambini di una classe dell’asilo San Raimondo. Salgono a 16 i casi di positività nel centro del Medio Campidano amministrato dal sindaco Alberto Urpi. Oltre ai due bimbi, l’Ats ha comunicato l’esito positivo anche a due adulti, non collegati ai contagi avvenuti nell’asilo.La struttura, che era chiusa in attesa dei risultati, potrà riaprire da lunedì. Rimarrà in quarantena la sola classe dove sono stati riscontrati i bambini positivi. Tutti gli altri tamponi effettuati finora, circa 60, sono negativi: “una buona notizia – sottolinea Urpi – si raccomanda prudenza e rispetto delle regole” .Mercoledì 21 ottobre inizierà il servizio mensa per gli alunni della scuola dell’Infanzia di via Azuni, Parco S’Arei, e per quelli della scuola Primaria di via Giovanni XXIII che frequentano il tempo prolungato.Grazie al lavoro della ASSL e del personale scolastico è stata studiata la disposizione dei tavoli e la modalità di ingresso in modo da garantire distanziamento sociale e sicurezza.

