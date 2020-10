Covid, in arrivo il nuovo Dpcm: si tratta sull’ora del coprifuoco, smart working al 75, i centri estetici non chiudono. In corso la riunione decisiva, domani il discorso di Conte e il decreto: sul coprifuoco e la chiusura dei locali si tratta per le 22 o per le 23. Barbieri e centri estetici non chiuderanno, discussione in corso anche sulle palestre dove si balla tra ingressi limitati e possibile chiusura, no a tutti gli sport di contatto. L’ingresso alle superiori potrebbe essere spostato alle 11, per evitare l’affollamento dei mezzi pubblici. Sono tutte misure allo studio, soluzioni possibili anticipate da Corriere e Repubblica. Sarà incentivato lo smart working almeno al 75 per cento, l’obiettivo è ridurre al minimo gli spostamenti e le possibilità di contagio. Non resta che attendere ancora qualche ora per saperne di più.

L'articolo Covid, in arrivo il nuovo Dpcm: si tratta sull’ora del coprifuoco, smart working al 75, i centri estetici non chiudono proviene da Casteddu On line.