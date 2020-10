Cagliari, “8 palme tagliate in via Roma: dove c’era un polmone verde ora c’è un buco ecologico”

“Stavolta gli ambientalisti (ed anche io lo sono) possono puntare il dito altrove? Perché non sono stati gli agronomi del Comune a decretare le sorti, già compromesse, di alcune delle piante della città”. È questo l’esordio del post del consigliere comunale di Cagliari Marcello Polastri, che pubblica le foto delle aiuole dove, sino a poco prima, c’erano a”almeno otto palme, tagliate tra ieri e oggi nella stessa piazza, una accanto all’altra nella Calata Darsena angolo al lungomare New York), dove ora si nota una sorta di buco ecologico e non più un polmone verde”. Polastri annuncia un’interrogazione comunale: “Ma via Roma sarà senza Palme oppure verrà rinfoltita con nuovi esemplari?”.

Polastri precisa anche che il Comune” non è competente in questo caso ma può dire e far ragionare i più, sul perché si arrivi all’abbattimento delle piante, che si sono “a rischio schianto” ma in passato si poteva far di più? Pur sapendo che non è stato affatto il Comune ha ordinare o eseguire i tagli delle palme, considerate forse pericolanti e irrecuperabili, immagino, è ora necessario sapere e dire ai cittadini se esemplari simili verrano riposizionati nello stesso punto?”.