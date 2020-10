Donna investita sulle strisce pedonali a Cagliari

L'incidente è avvenuto in via Emilia

CAGLIARI. Una cagliaritana di 45 anni residente è stata investita questa mattina 17 ottobre sulle strisce pedonali ed è ora ricoverata nell'ospedale Marino in condizioni non preoccupanti. L'investimento è avvenuto in via Emilia da parte di una Ford Fiesta guidata da una 41 residente in un centro dell’area metropolitana. Sul posto sono intervenuti per le rispettive competenze il 118 e la Polizia Locale per i rilievi di legge.(l.on)