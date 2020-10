Coronavirus a Sassari, l'Aou: «Posti letto finiti, siamo già al collasso»

Il commissario Spano alla Regione: «Attivate subito il Policlinico e il Mater Olbia»

SASSARI. Siamo solo all’inizio della seconda ondata, e già la sanità sassarese annaspa. Il commissario straordinario dell’Aou di Sassari Antonio Spano ieri mattina, venerdì 16, ha lanciato l’sos alla Regione. E il distillato del suo appello è questo: posti letto e risorse esaurite. O ci gettate subito una ciambella di salvataggio, o a breve inizieremo a sospendere le attività e non saremo più in grado di garantire i livelli minimi di assistenza. L’accesso dei pazienti Covid al Santissima Annunziata ormai è diventato incessante, ma i posti letto sono esauriti da settimane. E anche il potenziamento di Malattie Infettive si è rivelato sottostimato rispetto all’emergenza.

Fonte: La Nuova Sardegna

