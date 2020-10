Monserrato, altri 4 casi covid-19 in città. Salgono a 10 le persone risultate positive, una si trova ricoverata in ospedale. La comunicazione è giunta ieri notte al primo cittadino Tomaso Locci da parte dell’Ats, già avviate tutte le procedure come impone il rigido protocollo da rispettare. A oggi i positivi sono due in meno rispetto ai primi mesi della pandemia, 12 sono stati i casi a marzo, e se dovessero aumentare il primo cittadino valuta la possibilità di effettuare almeno 1000 test sierologici per monitorare meglio la situazione a Monserrato, per un costo a carico del comune di circa 20/25 mila euro. “Bisogna stare attenti – spiega Locci – seguire le regole, ossia l’uso delle mascherine, osservare il distanziamento sociale e igenizzarsi bene le mani. Bisogna essere coscienziosi e responsabili e non creare allarmismi”. Insomma, il virus è presente in città, bisogna prenderne atto e osservare ancora di più le norme imposte per evitare la diffusione del coronavirus. Sono soprattutto gli assembramenti che possono causare il rischio maggiore. Domani si svolgeranno le esequie dei tre cittadini scomparsi tragicamente nell’incidente stradale avvenuto a Cardedu, si raccomanda, quindi, a tutti coloro che vorranno unirsi alle famiglie in questo momento di grande dolore la massima collaborazione nell’adottare tutte le misure anti-Covid.

L'articolo Covid, 4 persone positive a Monserrato: in arrivo mille test sierologici per i cittadini proviene da Casteddu On line.