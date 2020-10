Uta respira “contro” il Covid, il sindaco riapre tutto: scuole, palestre e piscine

Uta “riparte” dopo le chiusure imposte, lo scorso nove ottobre, dal sindaco Giacomo Porcu. Da lunedì 19 ottobre riaprono scuole, palestre, piscine, circoli e aree giochi. È lo stesso primo cittadino ad annunciarlo: “A seguito del costante confronto con l’Ats e stante l’evoluzione della verifica puntuale della situazione inerente la popolazione scolastica si segnala che non è prevista la proroga dell’ordinanza sindacale che dispone la sospensione delle attività didattiche e di natura sportiva/culturale. Dalla data del 19 ottobre, pertanto, andranno seguite esclusivamente le norme e indicazioni di natura nazionale o regionale. L’Ats comunica e raccomanda l’attivazione dei fascicoli sanitari in cui verranno caricati i documenti. A tal proposito segnalo che l’Ats sta prevedendo un impegno suppletivo, di cui ringrazio, per poter espletare quanto necessario in vista della riapertura delle scuole”.

“Nel caso vi fossero residuali ritardo o errori, ringrazio a nome loro e anticipatamente per la comprensione trattandosi di numeri e situazione del tutto eccezionali. L’intervento immediato e preventivo che è stato concordato una settimana fa ha manifestato tutta la sua efficacia, consentendoci di affrontare con più consapevolezza e serenità questa nuova ripartenza. Ringrazio voi tutti, la Dirigente scolastica con tutto il personale e, in particolare, le associazioni sportive e culturali che hanno dovuto patire questa sospensione per lo spirito collaborativo dimostrato. Ai nostri alunni l’augurio di una buona scuola”.

