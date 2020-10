La Nuova Sardegna del 16 ottobre: approfondimenti sul Covid e sul terribile incidente in Ogliastra

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 16 ottobre i lettori troveranno gli approfondimenti e gli aggiornamenti sulla situazione del Coronavirus nell'isola e in Italia, con la nuova impennata di contagi. In particolare, l'aumento dei positivi, dovuto anche all'alto numero di tamponi effettuati, ha messo in difficoltà i Pronto soccorso dei principali ospedali isolani. Ampi servizi sul tremendo incidente avvenuto in galleria a Cardedu, in cui hanno perso la vita tre cacciatori del cagliaritano che tornavano a casa a bordo della loro Land Rover dopo una battuta di caccia in Ogliastra. In cronaca di Sassari nuova puntata sul caso di "Sirio" , la metro di superficie eliminata temporaneamente. Parlano i commercianti che sembrano essere gli unici soddisfatti per la decisione. Per lo sport intervista a Claudio Sala, il poeta del gol, che ricorda le sfide fra il suo Torino e il Cagliari, di nuovo difronte domenica allo stadio Olimpico torinese

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 16 ottobre i lettori troveranno gli approfondimenti e gli aggiornamenti sulla situazione del Coronavirus nell'isola e in Italia, con la nuova impennata di contagi. In particolare, l'aumento dei positivi, dovuto anche all'alto numero di tamponi effettuati, ha messo in difficoltà i Pronto soccorso dei principali ospedali isolani. Ampi servizi sul tremendo incidente avvenuto in galleria a Cardedu, in cui hanno perso la vita tre cacciatori del cagliaritano che tornavano a casa a bordo della loro Land Rover dopo una battuta di caccia in Ogliastra. In cronaca di Sassari nuova puntata sul caso di "Sirio" , la metro di superficie eliminata temporaneamente. Parlano i commercianti che sembrano essere gli unici soddisfatti per la decisione. Per lo sport intervista a Claudio Sala, il poeta del gol, che ricorda le sfide fra il suo Torino e il Cagliari, di nuovo difronte domenica allo stadio Olimpico torinese

Fonte: La Nuova Sardegna