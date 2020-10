Tragico schianto in galleria sulla 125, Monserrato piange Luca e Ignazio Argiolas

Luca e Ignazio Argiolas, il primo di 48 e il secondo di cinquantotto anni. Sono loro due delle tre vittime del terribile incidente avvenuto sulla 125, nella galleria all’altezza di Cardedu. Morto anche un loro amico, Giorgio Serreli, 60enne di Selargius. Ferite in modo grave le altre due persone a bordo della Land Rover che è finita contro una spalletta di cemento armato di una banchina di sosta all’interno della galleria Genna Ortiga. Ignazio Argiolas, 58 anni, era un lavoratore per l’agenzia Forestas. Tantissimi i messaggi di cordoglio nella bacheca Fb di Luca Argiolas, in tanti lo ricordano per una delle sue passioni, il ciclismo.

“Una disgrazia immensa, stringiamoci intorno alle famiglie devastate da un dolore straziante. Un grave lutto per la comunità”, commenta la vicesindaca Maristella Lecca. Il sindaco Tomaso Locci ha già proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie. E gli amici di Luca Argiolas lo ricordano, appunto, postando foto e pensieri sui social: “Un altro ex ciclocrossista degli anni 90 ci ha lasciato. Rip Luca Argiolas”, scrive Alex C. “Vorrei ricordarti così. Caro amico, mi mancherai tanto”, così Pierpaolo D., che pubblica due foto sorridenti del 48enne.

