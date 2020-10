Cagliari, ubriaco al volante scappa e si schianta contro un palo della luce: 45enne in manette

Questa sera durante un controllo di polizia stradale nel lungomare Poetto, una pattuglia del Corpo della Polizia Locale, notava un veicolo in sosta sull’arenile. Durante le verifiche il veicolo risultava scoperto di assicurazione e già sottoposto a sequestro amministrativo. Gli agenti procedevano quindi alla contestazione dei verbali al proprietario che, immediatamente reagiva andando in escandescenza e minacciando, oltraggiando e opponendo resistenza agli agenti. Mundula Alessandro, 45enne cagliaritano, riusciva a salire sul proprio veicolo dandosi alla fuga. Prontamente inseguito finiva la sua fuga contro un palo della luce. Il conducente, è poi risultato positivo al controllo con etilometro; veniva tratto in arresto e domani mattina giudicato per direttissima per resistenza, oltraggio e minacce.

