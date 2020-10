Ordine dei medici di Cagliari, 4 giorni per rinnovare il consiglio direttivo

Candidati alla presidenza Giuseppe Chessa erede dello storico presidente uscente Raimondo Ibba e Susanna Montaldo della lista sfidante

Revisori dei conti. Per la lista L'Ordine delle cose candidati a revisori effettivi sono Michela Demontis e Tommaso Ercoli, supplente Giovanni Paolo Maietta. Per Viviamo l'Ordine Maria Elisabetta Piu e Maria Speranza Del Piano, supplente Alessandro Murgia.

CAGLIARI. Due liste per l'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Cagliari dove, da sabato 17 a mercoledì 21 ottobre (orario 9-19, via dei Carroz), si vota per rinnovare il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Lo storico presidente Raimondo Ibba non si ricandida, ma lascia molto di sè nella lista "L'Ordine delle cose", con un candidato, Giuseppe Chessa, che lo ha affiancato nella precedente competizione e al quale di fatto ora consegna il testimone. Chessa è il primo nome, seguono quelli di Emilio Montaldo, Anna Rita Ecca, Carlo Piredda, Maria Annunziata Baldussi Roberto Bayre, Marcello Campagna, Piero Carta, Giuseppe Castello, Daniele Farci, Cesare Iesu, Elisabetta Marrocu, Mario Moi, Vincenzo Nissardi e Paolo Valle.

Fonte: La Nuova Sardegna

