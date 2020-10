Terralba, recuperato un airone rosso con un’ala danneggiata da forestali e volontari della Lipu

E’ un volatile vulnerabile a livello regionale e nazionale, l’alterazione e la distruzione delle zone umide sono la principale causa di declino della specie. La presenza di paludi o stagni con canneti allagati per tutto il periodo riproduttivo è una misura indispensabile per tutelare le popolazioni di Ardea purpurea.

L’ Airone rosso abita zone umide con vegetazione erbacea igrofila alta e densa, in particolare canneti, ma lo si può incontrare anche in fiumi, risaie o acque stagnanti purché circondate da vegetazione. Si nutre principalmente di piccoli crostacei, insetti, anfibi, invertebrati acquatici.

Il volatile è stato avvistato in località Santa Maria presso la foce del Rio Mogoro in agro di Terralba, a causa di un ala danneggiata non riusciva a prendere il volo.

- SARDA NEWS -

