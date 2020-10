Buongiorno, scrivo a Casteddu Online per segnalare la situazione che stanno vivendo gli studenti pendolari che quotidianamente viaggiano verso Sanluri: mia figlia frequenta il vignarelli di Sanluri e come me molti genitori preoccupati per il diffondersi del virus nelle zone interne, come Ussaramanna, Turri, Barumini, Villamar, Tuili, Pauli Arbarei, Lunamatrona hanno chiesto a più riprese al dirigente scolastico di poter attivare la DAD senza risultati. Purtroppo il viaggio quotidiano sui bus Arst che effettuano il viaggio nei suddetti paesi somiglia a una roulette russa, nei bus Arst la capienza degli stessi che da protocolli dovrebbe essere del’80% spesso arriva al 200% non garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza, anche perché spesso i ragazzi sono costretti a sedersi gli uni su gli altri poiché mancano anche i posti in piedi , in questa situazione anomala e dopo aver più volte sollecitato tutti gli organi competenti, alcune classi hanno iniziato uno sciopero dei trasporti. Alcuni genitori non mandano i propri figli a scuola da giorni oggi uno sciopero generalizzato per cercare di sensibilizzare le istituzioni a una problematica piuttosto grave in questo periodo: chiedo che il vostro prestigioso giornale ci possa aiutare in questa battaglia per la salute dei nostri ragazzi e di conseguenza dei nostri piccoli paesi dove eventuali focolai , dovuti a questa negligenza, rischiano di abbassare notevolmente la popolazione che è composta prevalentemente da persone anziane.

(Lettera firmata)

L'articolo “Io, genitore preoccupato per mia figlia nei bus Arst a Sanluri: viaggi come roulette russe, capienza al 200 per cento” proviene da Casteddu On line.