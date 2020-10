Nuraminis, il virus entra nella casa per anziani: tamponi a ospiti e personale

Un caso di positività al Coronavirus è stato accertato, ieri sera, all’interno della comunità alloggio “Monsignor Serci” a Nuraminis. A darne notizia è il Comune: “Attualmente la persona interessata si trova ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Grazie a un grande lavoro di concerto tra Comune, Ats e la cooperativa che attualmente gestisce la nostra struttura, è stato infatti possibile mettere in atto tutte le procedure previste dai protocolli sanitari e disporre già da questa mattina i test. Attualmente gli operatori dell’Ats si trovano presso la struttura per effettuare i tamponi a tutti gli ospiti, gli operatori e alle persone coinvolte”.

“Ringraziamo il direttore della nostra comunità alloggio per le tempestive misure adottate e l’Ats per la celere, efficiente e massiva risposta alle nostre richieste di intervento”, spiegano dal Comune. “Vi terremo informati, come sempre, e vi invitiamo alla calma e a non creare allarmismi. Ribadiamo la necessità di rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia, che ormai tutti conosciamo, a tutela della vostra salute e delle persone che avete accanto”.