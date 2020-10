Coronavirus, nei laboratori della Sardegna tamponi per tutti: l’esame costerà 65 euro

Tutti potranno farsi un tampone. Basterà recarsi in un laboratorio di analisi, sia pubblico che privato, consegnare la prescrizione del medico e pagare 65 euro. Possibile fare anche il test molecolare e sierologico, a costi più contenuti. L’ha deciso la Regione (con una delibera di giunta) che ha voluto estendere ai laboratori la possibilità di offrire il test molecolare su tampone oro/rinofaringeo per la ricerca del Covid, i test molecolari e quelli sierologici ai privati cittadini che intendano autonomamente sottoporsi agli esami. Le prestazioni, ovviamente saranno subordinate “allo svolgimento prioritario dell’attività di tutela della salute pubblica in capo ai laboratori pubblici”.

E saranno erogate a pagamento dietro prescrizione in carta libera da parte del medico di fiducia. Il tampone costerà 65 euro (Iva compresa), il test antigenico rapido 17,97 euro, il sierologico 12,65 euro e il test sierologico rapido 7,64 euro. Il test sierologico potrà essere fatto anche dal medico di fiducia.

Questo perché situazione epidemiologica è cambiata. Da agosto è stato registrato un aumento di casi in tutta l’Isola, anche di asintomatici e “paucisintomatici” (con pochi sintomi). L’assessore alla Sanità Nieddu mira ad assicurare in modo capillare l’attività di screening a favore della popolazione “attraverso un più ampio e diffuso utilizzo delle diverse metodiche attualmente disponibili per la ricerca del virus e per la rilevazione della sua diffusione”.

