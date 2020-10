Covid: balzo a 315 casi in Puglia, due i morti

Oltre metà dei casi in provincia Bari, seguono Foggia e Taranto

(ANSA) - BARI, 14 OTT - Oggi mercoledì 14 ottobre sono stati registrati in Puglia 315 casi positivi su 5.844 test per l'infezione da Covid-19. Due i decessi, uno in provincia di Bari e l'altro nel Foggiano.

I nuovi contagi sono 169 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 55 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 37 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 467.815 test e sono 5.317 i pazienti guariti. ll totale dei casi positivi in Puglia è di 10.164 e I casi attualmente positivi sono 4.229.

(ANSA).