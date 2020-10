Caso covid ad Assemini, preoccupazione per i dipendenti comunali

Assemini, dopo un caso di positività registrato tra i dipendenti del comune, il Partito Sardo d’Azione di Assemini “esprime non poca preoccupazione per gli sviluppi della vicenda che riguarda tutti i dipendenti comunali”.

La settimana scorsa un dipendente comunale è risultato positivo al Covid-19, ieri la comunicazione da parte della sindaca Sabrina Licheri che tutti i colleghi con i quali ha avuto contatti sono risultati negativi, “quindi nessun contagio è avvenuto all’interno del comune”.

“Dalle informazioni che abbiamo a disposizione – spiega il Partito Sardo D’azione – sappiamo che sono stati sottoposti a tampone i dipendenti del piano in cui opera la persona risultata positiva, che lo stesso edificio ha subìto un intervento di sanificazione. Attualmente non conosciamo quali provvedimenti siano stati intrapresi dal “Datore di lavoro”, nonchè dalla sindaca per mettere in sicurezza il resto dei dipendenti. Nell’augurare alla dipendente interessata, una pronta guarigione, vorremo sapere se i responsabili in questione, abbiano previsto uno screening di tutto il personale che svolge servizio nell’edificio comunale e che tipo di precauzioni sono sta adottate per impedire la diffusione dei contagi”.

Il Partito Sardo D’azione di Assemini sottolinea che la preoccupazione evidenziata non deve essere interpretata come una critica all’attuale giunta comunale, “lo spirito che ci caratterizza in queste circostanze, è quello della responsabilità e della massima collaborazione. I trentacinque casi di positività che a tutt’oggi vengono segnalati ad Assemini, preoccupano, ma devono servire da stimolo affinchè la politica si faccia carico di condurre un’azione di comunicazione e prevenzione improntata sul rispetto dei cittadini e della loro cosciente libertà”.