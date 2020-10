Orrore a Guspini: cagnetta incinta impiccata a un albero

L'inqualificabile gesto denunciato dalla Lega nazionale per la difesa del cane

Da qui il rilancio della petizione promossa dall'associazione in cui si chiede l'inasprimento delle pene con l'arresto e le aggravanti per chi commette atti di violenza e crudeltà contro gli animali. (Ansa).

CAGLIARI. Una cagnetta incinta è stata trovata impiccata a un albero nelle campagne di Guspini. Ne dà notizia la Lega nazionale per la difesa del cane, che ha presentato una formale denuncia. «L'indignazione non basta più - attacca la presidente dell'associazione Piera Rosati - è ora di fermare queste barbarie con indagini serrate che portino ad individuare i responsabile».

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

