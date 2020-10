Va in fiamme un automezzo compattatore per la raccolta rifiuti a Quartu mentre raccoglie la carta.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 13 all’angolo tra via Marconi e via Rosas a Quartu, per l’incendio di un automezzo che al momento effettuava la raccolta della carta all’interno del compattatore si sono sviluppate le fiamme.

Sul posto hanno operato una squadra, un automezzo fuoristrada e un’ABP (autobotte pompa) per un totale di due automezzi e sette operatori che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’automezzo l’area circostante e la sede stradale.

Sul posto sono anche gli agenti della Polizia Locale di Quartu Sant’Elena per la viabilità stradale.

L'articolo Va in fiamme un compattatore per la raccolta rifiuti a Quartu mentre raccoglie la carta proviene da Casteddu On line.